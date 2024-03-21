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«Сухая» серия голкипера «Металлурга» Набокова в играх со «Спартаком» продлилась 124 минуты

«Сухая» серия голкипера «Металлурга» Набокова в играх со «Спартаком» продлилась 124 минуты
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В эти минуты в Москве проходит третий матч серии Кубка Гагарина — 2024, в котором «Спартак» принимает на своём льду «Металлург». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цыплаков (Локтионов) – 04:34 (5x5)     2:0 Морозов (Порядин) – 17:28 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. Эта шайба стала первой в серии для московского клуба. В первых двух играх «Спартак» не забил ни разу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «сухая» серия голкипера «Магнитки» Ильи Набокова прервалась на отметке 124 минуты и 34 секунды.

Напомним, в первых двух встречах красно-белые не забросили ни одной шайбы, уступив 0:4 и 0:1.

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