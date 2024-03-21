«Сухая» серия голкипера «Металлурга» Набокова в играх со «Спартаком» продлилась 124 минуты

В эти минуты в Москве проходит третий матч серии Кубка Гагарина — 2024, в котором «Спартак» принимает на своём льду «Металлург». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. Эта шайба стала первой в серии для московского клуба. В первых двух играх «Спартак» не забил ни разу.

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Таким образом, «сухая» серия голкипера «Магнитки» Ильи Набокова прервалась на отметке 124 минуты и 34 секунды.

Напомним, в первых двух встречах красно-белые не забросили ни одной шайбы, уступив 0:4 и 0:1.