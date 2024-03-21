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«Надо закончить серию!» Победная раздевалка «Автомобилиста» после матча со СКА

«Надо закончить серию!» Победная раздевалка «Автомобилиста» после матча со СКА
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В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

После окончания игры в раздевалке уральского клуба выступили с поздравительной речью главный тренер Николай Заварухин и хоккеисты «Автомобилиста».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на 18-й минуте овертайма третьего матча победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка с передачи Брукса Мэйсека.

Четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

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