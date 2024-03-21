В КХЛ только один раз команда отыгрывалась с 0-3 в серии плей-офф

Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Уральский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

Напомним, накануне «Трактор» выиграл свой матч у московского «Динамо» и также ведёт в серии со счётом 3-0.

Единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд. В итоге в финале армейский клуб победил «Ак Барс» (4-1) и завоевал Кубок Гагарина. Главным тренером СКА был Вячеслав Быков.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.