Н. Заварухин: стояли на лавке и думали: когда СКА перестанет бегать так быстро?

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над СКА (2:1 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024 высказался о физической форме армейского клуба.

«Имели хорошие шансы на контратаках, в третьем периоде стояли на лавке и думали: когда СКА перестанет бегать так быстро? Очень хорошая мобильная атака у них, там игроки и сборной России, здорово, что мы выиграли, хороший гол в овертайме забили.

Похожа ли серия на «Ак Барс? Разные команды, эта команда быстрее, та — где-то мастеровитее, сильный соперник. Каждый матч кость в кость, тяжело даются. В овертайме попросили ребят сыграть короткими сменами, просто сыграть в средней зоне и прессинговать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

На 18-й минуте овертайма победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка с передачи Брукса Мэйсека.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.