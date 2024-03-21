Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал травмы двух ведущих защитников

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над СКА (2:1 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024 прокомментировал травмы двух ведущих защитников — Джесси Блэкера и Ника Эберта.

«Блэкер и Эберт не доиграли матч? Пока непонятно, будем разбираться, нам непросто даются победы. Сейчас вся команда играет, выполняет задание», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В плей-офф Блэкер провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В регулярном сезоне-2023/2024 Джесси сыграл 50 встреч, в которых записал на свой счёт 14 (4+10) очков.

Ник Эберт в плей-офф сыграл пять встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. В регулярке Эберт провёл 31 матч, в которых записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.