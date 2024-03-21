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Спартак — Металлург 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 21 марта

Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить «Металлург» в третьем матче серии плей-офф
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В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цыплаков (Локтионов) – 04:34 (5x5)     2:0 Морозов (Порядин) – 17:28 (5x5)     2:1 Зернов – 20:15 (5x5)     2:2 Хабаров (Минулин, Петунин) – 41:59 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов) – 46:47 (5x5)     4:2 Порядин (Вишневский, Бурмистров) – 51:43 (5x5)     5:2 Голдобин (Морозов) – 57:59 (en)    

На пятой минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Иван Морозов с передачи Павла Порядина удвоил преимущество хозяев.

На 15-й секунде второго периода Денис Зернов сократил отставание «Магнитки».

В начале третьей двадцатиминутки Макар Хабаров с передач Артёма Минулина и Александра Петунина сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Николай Голдобин с передачи Ивана Морозова вновь вывел красно-белых вперёд. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче. В конце матча Николай Голдобин установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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