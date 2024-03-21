Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить «Металлург» в третьем матче серии плей-офф

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В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

На пятой минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Иван Морозов с передачи Павла Порядина удвоил преимущество хозяев.

На 15-й секунде второго периода Денис Зернов сократил отставание «Магнитки».

В начале третьей двадцатиминутки Макар Хабаров с передач Артёма Минулина и Александра Петунина сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Николай Голдобин с передачи Ивана Морозова вновь вывел красно-белых вперёд. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче. В конце матча Николай Голдобин установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

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