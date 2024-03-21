Крикунов: СКА сам дарит победы, «Автомобилист» просто ждёт чужих ошибок

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов считает причиной поражений СКА в серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0-3) невезение.

«На протяжении всей серии СКА преследует какое-то удивительное невезение. Что в прошлой игре ошиблись в большинстве, а потом отдали шайбу на чужую клюшку в своей зоне, что сегодня в овертайме. Нельзя же говорить, что «Автомобилист» своей активностью эту шайбу заработал – просто нелепая индивидуальная ошибка, такого быть вообще не должно, тем более в дополнительное время. Пока СКА сам дарит победы «Автомобилисту», но, конечно, нельзя говорить о том, что серия закончена. Армейцам очень важно забить, почувствовать уверенность, всё-таки против них играет хоть и хорошая команда, но мало что создающая сама, а просто ждущая чужих ошибок. Пока эта тактика работает, но четвёртую победу «Автомобилисту» будет одержать очень непросто», — сказал Крикунов «Чемпионату».