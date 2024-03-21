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«Такое бывает». Разин прокомментировал первое поражение «Магнитки» в серии со «Спартаком»

«Такое бывает». Разин прокомментировал первое поражение «Магнитки» в серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал первое поражение клуба в серии Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:5, 2-1 в серии). Отметим, что московский клуб впервые в серии забросил, до этого было два поражения — 0:4, 0:1.

«В принципе, игра ничем не отличалась от магнитогорских матчей. У нас были моменты, у «Спартака» были моменты. Единственное, первый период начали не очень здорово. Второй и третий выглядели получше, смогли отыграться, но пропустили третий гол. Такое бывает, серия продолжается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

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