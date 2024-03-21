Разин: на «Металлург» ещё и Москва подействовала. В такой город приехали, зрителей столько

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в серии Кубка Гагарина от «Спартака» (2:5, 2-1 в серии) рассказал о причинах робости игроков «Магнитки» в гостевой встрече.

«Робость у игроков «Металлурга», потому что стадион подействовал? На нас ещё и Москва подействовала. Приехали в такой город, зрителей столько много, конечно. Волнуемся, переживаем, да, аудитория давит», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее Андрей Разин назвал причины поражения от московского клуба, который впервые в серии забросил, до этого было два поражения — 0:4, 0:1.