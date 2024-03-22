Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 21 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Екатеринбурге и Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.
В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-0 в пользу уральского клуба. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.
В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки». Следующие матчи в данной серии будут сыграны 23, 25 и, при необходимости, 27 и 29 марта.
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