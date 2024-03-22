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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 21 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Екатеринбурге и Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-0 в пользу уральского клуба. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Голышев (Романцев) – 31:38 (5x5)     1:1 Грицюк (Бардаков) – 50:10 (5x5)     2:1 Валк (Мэйсек) – 77:12 (5x5)    

В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки». Следующие матчи в данной серии будут сыграны 23, 25 и, при необходимости, 27 и 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цыплаков (Локтионов) – 04:34 (5x5)     2:0 Морозов (Порядин) – 17:28 (5x5)     2:1 Зернов – 20:15 (5x5)     2:2 Хабаров (Минулин, Петунин) – 41:59 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов) – 46:47 (5x5)     4:2 Порядин (Вишневский, Бурмистров) – 51:43 (5x5)     5:2 Голдобин (Морозов) – 57:59 (en)    
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