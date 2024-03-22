Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге.

Форвард отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).

Таким образом, Панарин набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.

«Рейнджерс» расположились на второй строчке той же конференции, набрав 96 очков в 70 играх. Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Флоридой Пантерз».