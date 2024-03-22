Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04 1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58 1:2 Панарин – 39:25 2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17 2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57 2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57 2:5 Панарин (Фокс) – 59:08
Форвард отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).
Таким образом, Панарин набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.
«Рейнджерс» расположились на второй строчке той же конференции, набрав 96 очков в 70 играх. Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Флоридой Пантерз».
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