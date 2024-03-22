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Флорида Пантерз — Нэшвилл Предаторз 0:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 22 марта

«Нэшвилл» всухую обыграл «Флориду», у Сергея Бобровского 34 сейва
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Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 17:47     0:2 Форсберг (Бэрри, Йози) – 27:32 (pp)     0:3 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 54:19    

В составе «Нэшвилла» заброшенной шайбой отметился Густав Нюквист, а также дубль оформил Филип Форсберг.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 34 совершенных сейва (91.89%).

После 70 матчей «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции с 86 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Восточной конференции, набрав 94 очка в 69 играх.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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