«Нэшвилл» всухую обыграл «Флориду», у Сергея Бобровского 34 сейва

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Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

В составе «Нэшвилла» заброшенной шайбой отметился Густав Нюквист, а также дубль оформил Филип Форсберг.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 34 совершенных сейва (91.89%).

После 70 матчей «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции с 86 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Восточной конференции, набрав 94 очка в 69 играх.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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