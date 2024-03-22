«Нэшвилл» всухую обыграл «Флориду», у Сергея Бобровского 34 сейва

Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
В составе «Нэшвилла» заброшенной шайбой отметился Густав Нюквист, а также дубль оформил Филип Форсберг.
Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 34 совершенных сейва (91.89%).
После 70 матчей «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции с 86 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Восточной конференции, набрав 94 очка в 69 играх.
Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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