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Филип Форсберг стал вторым игроком в истории «Нэшвилла» с 70 голами в большинстве за клуб

Филип Форсберг стал вторым игроком в истории «Нэшвилла» с 70 голами в большинстве за клуб
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Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Результативное участие в каждом из голов в матче принял шведский нападающий гостей Филип Форсберг, набравший сегодня 3 (2+1) очка. Свою первую шайбу в ворота российского голкипера Сергея Бобровского нападающий «хищников» отправил при игре в большинстве, благодаря чему отметил юбилей в НХЛ.

Форсберг стал вторым игроком в истории «Нэшвилла» с 70 голами в большинстве за клуб. Ранее эту отметку в составе «Предаторз» удавалось разменять только канадскому защитнику Ши Уэберу (80).

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