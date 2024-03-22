Филип Форсберг стал вторым игроком в истории «Нэшвилла» с 70 голами в большинстве за клуб

Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Результативное участие в каждом из голов в матче принял шведский нападающий гостей Филип Форсберг, набравший сегодня 3 (2+1) очка. Свою первую шайбу в ворота российского голкипера Сергея Бобровского нападающий «хищников» отправил при игре в большинстве, благодаря чему отметил юбилей в НХЛ.

Форсберг стал вторым игроком в истории «Нэшвилла» с 70 голами в большинстве за клуб. Ранее эту отметку в составе «Предаторз» удавалось разменять только канадскому защитнику Ши Уэберу (80).