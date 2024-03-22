39-летний Брент Бёрнс вошёл в топ-7 в истории НХЛ по продолжительности «железной» серии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В этом матче принял участие 39-летний защитник «Харрикейнз» Брент Бёрнс, для которого этот матч стал 831-м кряду в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец не пропустил ни одного матча в рамках регулярок с ноября 2013 года. Его «железная» серия стала седьмой по продолжительности в истории лиги. Сегодня Бёрнс обошёл Эндрю Кольяно (830 игр подряд в период с 2007 по 2018 годы).

Выше идут Фил Кессел (1064 матча, пропустил сезон, но серия ещё может продлиться, если он подпишет новый контракт в лиге), Кейт Яндл (989), Дуг Джарвис (964), Гарри Ангер (914), Патрик Марло (910) и Стив Лармер (884).