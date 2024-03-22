Четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Сан-Хосе»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хедман, Кучеров) – 04:53 1:1 Эклунд (Макдональд) – 07:21 1:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 40:34 (pp) 1:3 Дюклер (Кучеров, Пойнт) – 46:50 1:4 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 54:02
В составе победителей отличились Ник Пол, Брейден Пойнт (дубль) и Энтони Дюклер. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. За «Сан-Хосе» голом отметился Вильям Эклунд.
«Сан-Хосе» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 39 очков в 69 матчах. «Тампа» занимает шестое место на Востоке, набрав 82 очка в 69 встречах.
В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго», а «Тампа» встретится с «Лос-Анджелесом».
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