Четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Сан-Хосе»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Ник Пол, Брейден Пойнт (дубль) и Энтони Дюклер. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. За «Сан-Хосе» голом отметился Вильям Эклунд.

«Сан-Хосе» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 39 очков в 69 матчах. «Тампа» занимает шестое место на Востоке, набрав 82 очка в 69 встречах.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго», а «Тампа» встретится с «Лос-Анджелесом».