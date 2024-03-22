Только один игрок «Рейнджерс» с 2019 года сделал хет-триков больше, чем Панарин

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Для нападающего этот хет-трик стал пятым в составе «синерубашнечиков». Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, только Мика Зибанеджад с момента дебюта Панарина за «Рейнджерс» (с сезона-2019/2020) сделал хет-триков больше — шесть.

«Рейнджерс» расположились на второй строчке в Восточной конференции, набрав 96 очков в 70 играх. Следующий матч «Рейнджерс» сыграют дома с «Флоридой Пантерз». Игра состоится 24 марта и начнётся в 3:00 мск.