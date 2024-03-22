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Бывшая жена Константина Кольцова сообщила, что похороны экс-игрока пройдут в Минске

Бывшая жена Константина Кольцова сообщила, что похороны экс-игрока пройдут в Минске
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Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова в социальных сетях прокомментировала смерть экс-игрока.

«18 марта мои дети потеряли папу… Прошло три дня, а осознание не приходит. Спасибо всем за ваше тепло и поддержку в это трудное время. Спасибо за терпение и понимание. Я знаю, для многих из вас Константин был близким человеком, другом, товарищем по игре и вы хотели бы с ним достойно попрощаться

Похороны состоятся в Минске. Пока, к сожалению, не могу сообщить точную дату», — написала Михайлова.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.

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