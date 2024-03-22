Двукратный обладатель Кубка Гагарина: надо позвонить Боумену, может быть, приедет в СКА?

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков заявил, что СКА не нужны перестановки в тренерском штабе при счёте 0-3 в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

«Кто может усилить тренерский штаб? Ну, наверное, надо позвонить Скотти Боумену, может быть, он приедет? Это, конечно же, шутка. Я считаю, что в коллективе собраны профессионалы, за плечами которых огромный опыт. На переправе коней менять не стоит.

В одночасье решить эту ситуацию, думаю, никто не способен, даже если называть любую заслуженную фамилию из мира хоккея. СКА надо самим сплотиться и искать возможности для усиления игры», – заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что Скотти Боумен выигрывал Кубок Стэнли как главный тренер девять раз, что является рекордом НХЛ.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.