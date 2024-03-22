Форвард «Спартака» Голдобин объяснил, почему сбрил усы в плей-офф

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин объяснил, почему сбрил усы в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (1-2).

«Они накопили очень много негатива, незаброшенных шайб, штанг. Я их сбрил, и сегодня всё получилось», — приводит слова Голдобина пресс-служба «Спартака» после победного матча с «Магниткой» (5:2) накануне.

Права на видео принадлежат ХК «Спартак». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Напомним, вчера, 21 марта, Голдобин отметился дублем в игре. В первых двух встречах в Магнитогорске красно-белые не смогли забить ни разу — 0:4, 0:1.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.