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«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
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Александр Якушев рассказал, на какого легендарного советского игрока похож Кучеров

Александр Якушев рассказал, на какого легендарного советского игрока похож Кучеров
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил успешную игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

«В НХЛ забивать много голов и вести за собой команду дано очень немногим. Никита обладает этими качествами, он молодец, всю свою яркую игру он ставит на пользу команде. Кучеров всё делает для того, чтобы не как-то показать себя, а помочь клубу в каждом матче.

Он по манере своей игры, скорее всего, похож на Александра Мальцева. Он и много шайб забивает, и является хорошим распасовщиком, что и отличало Сашу. Их игровые стили очень похожи», — сказал Якушев в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) записал на свой счёт четыре результативные передачи. Таким образом, форвард набрал своё 122-е (41+81) очко за 68 матчей.

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