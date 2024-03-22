Валиуллин ответил, может ли Дмитрий Воронков вернуться в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил, может ли нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вернуться в состав казанского клуба.

«На днях списывались с Воронковым. Он хочет дождаться лета, поговорить с родителями и потом определиться. У него действующий контракт, но есть разные варианты, по которым он может вернуться. Мы его всегда ждём», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в текущем сезоне Воронков дебютировал в НХЛ. За 63 матча в составе «Коламбуса» Дмитрий набрал 31 очко — забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач. В прошлом сезоне за «Ак Барс» форвард сыграл 54 матча, в которых забил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.