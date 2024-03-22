Валиуллин: кандидатур на место главного тренера «Ак Барса» не так много. Конкретики нет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, кто может стать новым главным тренером казанского клуба после ухода Зинэтулы Билялетдинова.

«Новый главный тренер? Кандидатур не так много, можно разные фамилии покрутить, но конкретики пока нет. Меняли вектор и в 2018 году, когда приходил Квартальнов, и когда Олег Валерьевич [Знарок]. Хоккей меняется в сторону молодости. Нет такого, чтобы команда играла бессистемно. Даже атакующий хоккей всё равно подразумевает оборонительный. Какой тренер придёт, с ним и будем смотреть. У нас очень много молодых ребят. По вектору будем определяться с ним», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.