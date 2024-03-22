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«К нему были серьёзные вопросы». Билялетдинов — об игре американского легионера «Ак Барса»

«К нему были серьёзные вопросы». Билялетдинов — об игре американского легионера «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру американского легионера казанского клуба Райли Барбера. Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

«Смотрели Барбера, надеялись, что он большей частью будет играть в большинстве. Он играл, давали ему возможность, пробовали его и с Шипачёвым, и с Семёновым. Того, чего мы ждали, не получили. Физическая форма была не на лучшем уровне, вопросы были к нему серьёзные. Был лишний вес? Я сказал то, что сказал», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, по ходу сезона Барбер перешёл из казахстанского «Барыса» в стан «Ак Барса». За казанский клуб форвард сыграл 28 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач при двух минутах штрафа.

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