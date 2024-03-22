Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал, останется ли Билялов в команде

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, останется ли вратарь Тимур Билялов в казанском клубе.

«Билялов? Мы все не лучшим образом сыграли в плей-офф. Он вратарь очень высокого уровня. Впервые становится неограниченно свободным агентом. У нас есть диалог. Если всё будет нормально, Тимур останется», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.