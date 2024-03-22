Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал о будущем защитника Евсеева

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о будущем защитника Никиты Евсеева в клубе. Напомним, хоккеист совместно с агентом обратился в КХЛ с просьбой расторгнуть контракт игрока обороны с казанской командой.

«Будущее Евсеева? С его представителем общаемся. Всё зависит от него. Кашу эту они с агентом заварили, а мы её расхлёбывали. Он игрок хорошего уровня. Если он возьмётся за голову… Нужно каждый день это доказывать, а не через день, через неделю. Никакого давления на него не оказывается, он играет в первой паре в Альметьевске по 20 минут. Возможно, так даже лучше, чем он бы в «Ак Барсе» сидел. Шансы у него есть, пускай доказывает с предсезонки, что он игрок основы», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.