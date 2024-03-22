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«Он в подвешенном состоянии». Валиуллин — о переговорах с Кагарлицким

«Он в подвешенном состоянии». Валиуллин — о переговорах с Кагарлицким
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах о новом контракте с форвардом Дмитрием Кагарлицким.

«Кагарлицкий? Этот вопрос обсуждаемый. По нему будем разговаривать с новым главным тренером. Он в подвешенном состоянии», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, контракт 34-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона (30 апреля 2024 года). В регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6».

Ранее Марат Валиуллин рассказал о будущем нападающего Александра Радулова в казанском клубе.

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