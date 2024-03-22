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«Всегда хочется большего». Валиуллин — о планах «Ак Барса» на новую арену

«Всегда хочется большего». Валиуллин — о планах «Ак Барса» на новую арену
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о планах казанского клуба на строительство новой арены.

«Планы на новую арену у «Ак Барса»? Не могу пока ответить на этот вопрос. Всегда хочется лучшего и большего», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, нынешняя «Татнефть-Арена» вмещает 8900 зрителей.

Отметим, что сегодня, 22 марта, Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет пост главного тренера «Ак Барса» после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024). Казанский клуб завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Марат Валиуллин ответил на вопрос, когда может произойти назначение нового главного тренера казанской команды.

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