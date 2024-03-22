Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал, возможно ли возвращение Альберта Яруллина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, возможно ли возвращение защитника Альберта Яруллина, который сейчас выступает за «Трактор».

«Возвращение Яруллина? Он играет в плей-офф. При всём уважении пока не будем вести переговоры. У нас очень хорошие отношения с руководством «Трактора». Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Яруллин покинул казанский клуб после сезона-2020/2021. За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.