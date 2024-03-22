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Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал, возможно ли возвращение Альберта Яруллина

Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал, возможно ли возвращение Альберта Яруллина
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, возможно ли возвращение защитника Альберта Яруллина, который сейчас выступает за «Трактор».

«Возвращение Яруллина? Он играет в плей-офф. При всём уважении пока не будем вести переговоры. У нас очень хорошие отношения с руководством «Трактора». Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Яруллин покинул казанский клуб после сезона-2020/2021. За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.

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