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Экс-тренер «Ак Барса» — об уходе Билялетдинова: это его право. Он здоровья оставил немало

Экс-тренер «Ак Барса» — об уходе Билялетдинова: это его право. Он здоровья оставил немало
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Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев оценил уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса» после окончания контракта (30 апреля 2024 года).

«Билялетдинов не мальчик. Принял своё решение, которое посчитал нужным — для себя, по крайней мере. Сезон для него был не очень простой. Я думаю, здоровья оставил немало. Всё приходит к определённым моментам, когда надо принимать какие-то решения. Он для себя это решение принял. Я думаю, что для болельщиков и казанцев Билялетдинов всё равно останется как человек, который делал вместе с ними хоккейную историю.

Всему приходит конец. Билялетдинов счёл для себя, что он сделал всё, что смог, для «Ак Барса» за всё своё время, которое он проработал с некоторыми перерывами, и принял такое решение. Ну, что ж, это его право», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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