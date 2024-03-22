Бывший главный тренер сборной России оценил работу Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев высказался о результатах работы главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова.

«Как оценю работу Билялетдинова в последний приход в «Ак Барс»? Так нельзя — оценивать только по последнему сезону. Потому что у него было много достаточно ярких и впечатляющих сезонов, когда вместе с игроками, вместе с руководством клуба достигали больших результатов, выигрывали кубки, конференции.

Он оставил свой яркий вклад в «Ак Барсе». И больше тут говорить об этом нечего и незачем. Человек, который верой и правдой служил. Но спорт есть спорт — и не всегда всё срастается так, как кому-то хочется», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 22 марта, Билялетдинов объявил, что покинет должность наставника «Ак Барса» после окончания срока контракта (30.04.2024).