Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший главный тренер сборной России оценил работу Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России оценил работу Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев высказался о результатах работы главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова.

«Как оценю работу Билялетдинова в последний приход в «Ак Барс»? Так нельзя — оценивать только по последнему сезону. Потому что у него было много достаточно ярких и впечатляющих сезонов, когда вместе с игроками, вместе с руководством клуба достигали больших результатов, выигрывали кубки, конференции.

Он оставил свой яркий вклад в «Ак Барсе». И больше тут говорить об этом нечего и незачем. Человек, который верой и правдой служил. Но спорт есть спорт — и не всегда всё срастается так, как кому-то хочется», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 22 марта, Билялетдинов объявил, что покинет должность наставника «Ак Барса» после окончания срока контракта (30.04.2024).

Материалы по теме
Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звёздами «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android