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Прошкин рассказал, почему Радулов был примером, когда «Салават» выигрывал Кубок Гагарина

Прошкин рассказал, почему Радулов был примером, когда «Салават» выигрывал Кубок Гагарина
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал, почему считает Александра Радулова лидером «Салавата Юлаева» в чемпионском плей-офф 2011 года.

«У нас хорошая команда была в 2011 году, мы сами собирались и разговаривали, что нельзя с шашкой наголо бежать вперёд и только в атаке играть, потому что пропущенные голы на вес золота и потом их тяжело отыгрывать. Поэтому нужно больше времени уделять обороне. Взять вот Радулова, который всего за плей-офф забросил одну или две шайбы (на счету Радулова было три гола. — Прим. «Чемпионата»), много передач, конечно, было, но он своим примером показывал, как надо играть в обороне – всегда возвращался, боролся. Не просто добежал до чужих ворот, а обратно не возвращается. Нет, бежал назад, помогал защитникам и вратарю. За счёт этого все смотрели на него как на лидера и старались так же играть. Поэтому неважно, кто сколько забил. Самое главное, чтобы команда выигрывала», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в сезоне-2010/2011 «Салават Юлаев» завоевал Кубок Гагарина, одержав победу над мытищинским «Атлантом» со счётом 4-1.

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