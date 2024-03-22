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В матче «Трактора» и «Динамо» произошла драка

В данный момент на «Арене-Трактор» в Челябинске проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». Идёт второй игровой отрезок, счёт 4:2 в пользу хозяев льда.

На 25-й минуте матча произошла драка между нападающим бело-голубых Владиславом Михайловым и защитником уральцев Ильёй Николаевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Во время атаки своей команды игрок «Динамо» толкнул защитника уральцев на вратаря Зака Фукале. Николаев решил заступиться за своего голкипера и поехал отвечать Михайлову, после чего завязалась драка. Оба хоккеиста получили две минуты за грубость.

Напомним, уральцы ведут в серии 3-0 и могут выйти в полуфинал в случае победы в сегодняшнем матче.