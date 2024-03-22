«Трактор» и «Динамо» получили обоюдный штраф за нарушение численного состава

В данный момент на «Арене-Трактор» в Челябинске проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев льда.

На 46-й минуте встречи, обе команды одновременно получили удаления за нарушение численного состава.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У бело-голубых на скамейку штрафников отправился нападающий Егор Римашевский, а у челябинской команды — форвард Виталий Кравцов. Но игра в формате «4 на 4» на счёт в матче никак не повлияла.

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Трактора». В случае сегодняшней победы, уральцы выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.