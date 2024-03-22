«Трактор» и «Динамо» получили обоюдный штраф за нарушение численного состава
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В данный момент на «Арене-Трактор» в Челябинске проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев льда.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4) 1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5) 2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5) 3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4) 4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4) 4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4) 4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5) 5:3
На 46-й минуте встречи, обе команды одновременно получили удаления за нарушение численного состава.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
У бело-голубых на скамейку штрафников отправился нападающий Егор Римашевский, а у челябинской команды — форвард Виталий Кравцов. Но игра в формате «4 на 4» на счёт в матче никак не повлияла.
Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Трактора». В случае сегодняшней победы, уральцы выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.
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