«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, проиграв «Трактору» 0-4 в серии

В Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев.

Последние голы «Динамо» в текущем сезоне забили Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Джордан Уил (дважды). На счету Никиты Гусева ассистентский хет-трик, а у Бреннана Меннела — дубль. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Даниил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родуолд и Максим Шабанов.

Таким образом, «Трактор» стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Московское «Динамо» не смогло одержать ни одной победы в серии (0-4) и выбыло из борьбы за главный трофей КХЛ.

Напомним, московская команда стала победителем регулярного чемпионата сезона-2023/2024.