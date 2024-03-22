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«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, проиграв «Трактору» 0-4 в серии

«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, проиграв «Трактору» 0-4 в серии
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В Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5)     5:3 Шабанов (Карпухин) – 54:56 (5x5)     5:4 О'Делл (Менелл, Пыленков) – 59:30 (6x5)    

Последние голы «Динамо» в текущем сезоне забили Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Джордан Уил (дважды). На счету Никиты Гусева ассистентский хет-трик, а у Бреннана Меннела — дубль. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Даниил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родуолд и Максим Шабанов.

Таким образом, «Трактор» стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Московское «Динамо» не смогло одержать ни одной победы в серии (0-4) и выбыло из борьбы за главный трофей КХЛ.

Напомним, московская команда стала победителем регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

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