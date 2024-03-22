Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (4:5, 0-4).
«Что касается всей серии, то, как я уже сказал, при равной игре и при переходящем преимуществе от одной команды к другой мы не смогли выиграть ни одной игры. Понимаете, чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф, должны работать все механизмы и все линии – вратари, защита, нападение. Тут мелочей не бывает. Два человека у нас выпадали, которые не могли играть на полную, уже здесь идёт небольшая просадка. Не всегда удачно играли в обороне. Сегодня, например, у «Трактора» был 41 заблокированный бросок. Это космическая цифра», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 марта 2024
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