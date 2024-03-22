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Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (4:5, 0-4).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Дер-Аргучинцев, Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5)     5:3 Шабанов (Карпухин) – 54:56 (5x5)     5:4 О'Делл (Менелл, Пыленков) – 59:30 (6x5)    

«Что касается всей серии, то, как я уже сказал, при равной игре и при переходящем преимуществе от одной команды к другой мы не смогли выиграть ни одной игры. Понимаете, чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф, должны работать все механизмы и все линии – вратари, защита, нападение. Тут мелочей не бывает. Два человека у нас выпадали, которые не могли играть на полную, уже здесь идёт небольшая просадка. Не всегда удачно играли в обороне. Сегодня, например, у «Трактора» был 41 заблокированный бросок. Это космическая цифра», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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