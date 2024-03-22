Кудашов — о 0-4: не хотелось так проигрывать. Очень странная серия

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги серии с челябинским «Трактором», которую бело-голубые проиграли со счётом 0-4.

«Были ли игроки «Динамо», которые разочаровали меня в этой серии? Естественно, такие были. Это совершенно нормальное явление. В одной серии были одни лучше, в другой – другие. Всё в зависимости от соперника, от состояния игроков, от игрового времени и всего прочего. Я не буду сейчас проходиться по всем игрокам, не то время и не то место. Но, естественно, что такое было.

Есть ли разница – проигрывать в плей-офф 0-4 или 3-4? Конечно, не хотелось бы вот так проигрывать. Я уже и в прошлый раз говорил, что очень странная серия. Ты иногда чувствуешь, что соперник сильнее тебя и ты не можешь ничего сделать. А когда ты понимаешь – нельзя так говорить сейчас – но что ты можешь пройти этого соперника и ты видишь, за счёт чего, но у тебя постоянно не получается, то вот здесь обидно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» выбыло из борьбы за главный трофей Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024. Команда не может пройти дальше второго раунда плей-офф уже 11 лет.