Гусев: не готов разговаривать о следующем сезоне. В «Динамо» я получил удовольствие

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев не стал рассказывать о своих планах на следующий сезон.

«Есть ли дедлайн, когда я планирую принять решение по своему будущему? Насчёт следующего сезона не готов разговаривать.

Понравилось ли мне в «Динамо»? Конечно. В команде всё было хорошо, всё позитивно. Все работали и старались, но получилось как получилось. Получил ли я удовольствие от игры в клубе? Да», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Контракт Гусева с «Динамо» заканчивается 30 апреля 2024 года. Нападающий выступает за московский клуб с сезона-2023/2024. Всего за команду он провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.

Московское «Динамо» завершило свой сезон, проиграв челябинскому «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина 0-4 в серии.