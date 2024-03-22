Заварухин высказался о победе «Трактора» над московским «Динамо» в четвертьфинале КХЛ

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал итоги серии с московским «Динамо», в которой его команда одержала победу со счётом 4-0.

«Тяжёлая серия. Соперник очень сильный. Вы все видели, что оппонент делал всё, чтобы отыграться. Хорошо, что выстояли. Сейчас отдохнём и будем готовиться к следующему сопернику. Все линии сработали здорово: начиная от тренерского штаба, заканчивая водителями. Всех поздравляю. На этом мы не хотим останавливаться. Ребятам это было сказано в раздевалке. Порадовались и готовимся к следующей серии», — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

«Трактор» вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв бело-голубых 4-0 в серии. Челябинский клуб сыграет в полуфинале Кубка Гагарина в пятый раз в своей истории.