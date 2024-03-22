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«Локомотив» обыграл «Авангард» и укрепил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Со счётом 3:1 победу одержала команда хозяев.

Заброшенными шайбами в составе команды Игоря Никитина отметились Георгий Иванов, Иван Чехович и Артур Каюмов. Никита Кирьянов, заявленный 13-м нападающим, сделал ассистентский дубль. У омичей отличился нападающий Михаил Гуляев.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива». Следующий, пятый матч в серии состоится в Омске 24 марта.

Напомним, в стартовых встречах победу одерживала ярославская команда: 2:1 в овертайме и 7:0. После крупного сухого поражения руководство омского клуба приняло решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности был назначен Сергей Звягин. Третий матч «Авангард» выиграл в овертайме 2:1.