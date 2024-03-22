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Форвард «Динамо» перечислил три составляющие, в которых его команда проиграла «Трактору»

Форвард «Динамо» перечислил три составляющие, в которых его команда проиграла «Трактору»
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал что именно помешало его команде одержать победу в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором».

«Дисциплина, игра в обороне и реализация моментов. Вот три составляющие, в которых мы были хуже в этой серии», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Сегодня в Челябинске состоялся четвёртый матч серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и местным «Трактором». Со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда. Таким образом, бело-голубые завершили свой кубковый путь, проиграв серию 0-4.

Впервые в истории лиги победитель регулярного чемпионата уступил в серии, не одержав ни одной победы.

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