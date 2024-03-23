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Эмоции Овечкина после гола в ворота «Каролины»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отличился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу. После окончания матча появилось видео эмоций Овечкина после забитого гола.

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Напомним, благодаря голу в сегодняшнем матче Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 48 шайб.

В двух предыдущих встречах Александр отмечался дублями. «Вашингтон» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 69 матчах.