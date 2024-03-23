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Кочетков сломал клюшку об ворота после поражения в матче с «Вашингтоном»

Кочетков сломал клюшку об ворота после поражения в матче с «Вашингтоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Основное время матча завершилось вничью со счётом 6:6. В сери послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты хозяев. Решающий гол в свой актив записал Дилан Строум, поразивший ворота российского голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова и принёсший победу своему клубу. После окончания встречи Кочетков не смог сдержать эмоции от поражения команды и сломал клюшку об собственные ворота.

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«Вашингтон» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 69 матчах. «Каролина» занимает четвёртое место на Востоке, набрав 95 очков в 71 встрече.

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