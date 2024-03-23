«Это был не его вечер». Карбери — о замене Кемпера после двух периодов матча с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал замену своего голкипера Дарси Кемпера после второго периода сегодняшнего матча с «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

«Я просто чувствовал, что в тот момент команда была крайне обескуражена… Учитывая количество пропущенных шайб, я понимал, что это был не вечер Дарси», — приводит слова Карбери журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Напомним, после второго периода «столичные» уступали со счётом 3:4. Вместо Кемпера на льду появился Чарли Линдгрен, который в третьей двадцатиминутке пропустил дважды, однако отстоял «на ноль» буллитную серию.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.