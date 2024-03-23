«Это был не его вечер». Карбери — о замене Кемпера после двух периодов матча с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал замену своего голкипера Дарси Кемпера после второго периода сегодняшнего матча с «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).
«Я просто чувствовал, что в тот момент команда была крайне обескуражена… Учитывая количество пропущенных шайб, я понимал, что это был не вечер Дарси», — приводит слова Карбери журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.
Напомним, после второго периода «столичные» уступали со счётом 3:4. Вместо Кемпера на льду появился Чарли Линдгрен, который в третьей двадцатиминутке пропустил дважды, однако отстоял «на ноль» буллитную серию.
«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53 1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp) 1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12 2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp) 3:2 Милано (Строум) – 34:40 3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23 3:4 Шей (Нечас) – 39:54 4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp) 5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19 5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp) 6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53 6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39 7:6 Строум – 65:00
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