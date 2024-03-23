Гол Ничушкина и 23 сейва Георгиева помогли «Эвеланш» обыграть «Коламбус». У Маккиннона 1+1

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).
Дубль в составе победителей на счету Микко Рантанена. Также по шайбе забросили Кейл Макар, Росс Колтон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.
Также Маккиннон, занимающий вторую строчку в гонке бомбардиров нынешнего сезона, записал на свой счёт результативную передачу.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 23 сейвами.
У гостей отличился Дэймон Сиверсон.
В середине второго периода шайбу забросил российский форвард «жакетов» Дмитрий Воронков, однако впоследствии она была отменена после просмотра арбитрами видеоповтора.
«Колорадо» одержал восьмую победу подряд, набрал 95 очков и делит с «Даллас Старз» первое место в таблице Центрального дивизиона.
«Коламбус» потерпел третье поражение кряду, остался с 58 очками и идёт последним в Столичном дивизионе.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.