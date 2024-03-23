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Гол Ничушкина и 23 сейва Георгиева помогли «Эвеланш» обыграть «Коламбус». У Маккиннона 1+1

Гол Ничушкина и 23 сейва Георгиева помогли «Эвеланш» обыграть «Коламбус». У Маккиннона 1+1
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Годро, Дженнер) – 04:28     1:1 Макар (Лехконен, Друен) – 11:00     2:1 Колтон (Вуд, Паризе) – 25:43     3:1 Рантанен (Мэнсон, Жирар) – 27:07     4:1 Маккиннон (Макар) – 46:01     5:1 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 47:14 (pp)     6:1 Ничушкин (Миттельштадт, Рантанен) – 53:38    

Дубль в составе победителей на счету Микко Рантанена. Также по шайбе забросили Кейл Макар, Росс Колтон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

Также Маккиннон, занимающий вторую строчку в гонке бомбардиров нынешнего сезона, записал на свой счёт результативную передачу.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 23 сейвами.

У гостей отличился Дэймон Сиверсон.

В середине второго периода шайбу забросил российский форвард «жакетов» Дмитрий Воронков, однако впоследствии она была отменена после просмотра арбитрами видеоповтора.

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд, набрал 95 очков и делит с «Даллас Старз» первое место в таблице Центрального дивизиона.

«Коламбус» потерпел третье поражение кряду, остался с 58 очками и идёт последним в Столичном дивизионе.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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