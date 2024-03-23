Карбери: «Вашингтон» продолжает бороться и находить способы зарабатывать очки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил своих игроков после сегодняшней домашней победы в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

«Отдаю им должное, они справились и снова нашли путь к победе… Они продолжают бороться и находить способы зарабатывать очки. И это то, что эта команда на протяжении всего сезона делала не хуже любой другой команды, которую я тренировал», — приводит слова Карбери североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.