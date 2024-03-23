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Карбери: «Вашингтон» продолжает бороться и находить способы зарабатывать очки

Карбери: «Вашингтон» продолжает бороться и находить способы зарабатывать очки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил своих игроков после сегодняшней домашней победы в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

«Отдаю им должное, они справились и снова нашли путь к победе… Они продолжают бороться и находить способы зарабатывать очки. И это то, что эта команда на протяжении всего сезона делала не хуже любой другой команды, которую я тренировал», — приводит слова Карбери североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    
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