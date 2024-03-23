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Малкин обошёл Дельвеккио и вышел на чистое 37-е место по очкам в истории НХЛ

Малкин обошёл Дельвеккио и вышел на чистое 37-е место по очкам в истории НХЛ
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Этой ночью в Далласе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 37-летнего россиянина стало 1282 очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на чистое 37-е место в истории лиги, обойдя Алекса Дельвеккио (1281). Следующая цель уроженца Магнитогорска — Джером Игинла (1300).

«Питтсбург» остался с 69 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бантинг (Малкин, Жозеф) – 02:45     1:1 Павелски (Харли, Робертсон) – 07:16     2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:52 (pp)     3:1 Бенн (Стэнковен) – 27:09     4:1 Стил (Смит) – 44:37     4:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 51:03    
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