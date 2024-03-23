Малкин обошёл Дельвеккио и вышел на чистое 37-е место по очкам в истории НХЛ

Этой ночью в Далласе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 37-летнего россиянина стало 1282 очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на чистое 37-е место в истории лиги, обойдя Алекса Дельвеккио (1281). Следующая цель уроженца Магнитогорска — Джером Игинла (1300).

«Питтсбург» остался с 69 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.