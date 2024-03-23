Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 23 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 23 марта
Комментарии

Сегодня, 23 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бантинг (Малкин, Жозеф) – 02:45     1:1 Павелски (Харли, Робертсон) – 07:16     2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:52 (pp)     3:1 Бенн (Стэнковен) – 27:09     4:1 Стил (Смит) – 44:37     4:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 51:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Годро, Дженнер) – 04:28     1:1 Макар (Лехконен, Друен) – 11:00     2:1 Колтон (Вуд, Паризе) – 25:43     3:1 Рантанен (Мэнсон, Жирар) – 27:07     4:1 Маккиннон (Макар) – 46:01     5:1 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 47:14 (pp)     6:1 Ничушкин (Миттельштадт, Рантанен) – 53:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эванс (Макканн, Шварц) – 47:40     1:1 Келлер (Бьюгстад, Шмальц) – 58:52     2:1 Гюнтер (Кули) – 64:12    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 96 очков за 70 матчей.

Материалы по теме
Овечкин забил 846-й гол в карьере, «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с 13 голами
Видео
Овечкин забил 846-й гол в карьере, «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с 13 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android