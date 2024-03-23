Все результаты игрового дня НХЛ 23 марта
Поделиться
Сегодня, 23 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53 1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp) 1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12 2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp) 3:2 Милано (Строум) – 34:40 3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23 3:4 Шей (Нечас) – 39:54 4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp) 5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19 5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp) 6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53 6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39 7:6 Строум – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бантинг (Малкин, Жозеф) – 02:45 1:1 Павелски (Харли, Робертсон) – 07:16 2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:52 (pp) 3:1 Бенн (Стэнковен) – 27:09 4:1 Стил (Смит) – 44:37 4:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 51:03
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Годро, Дженнер) – 04:28 1:1 Макар (Лехконен, Друен) – 11:00 2:1 Колтон (Вуд, Паризе) – 25:43 3:1 Рантанен (Мэнсон, Жирар) – 27:07 4:1 Маккиннон (Макар) – 46:01 5:1 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 47:14 (pp) 6:1 Ничушкин (Миттельштадт, Рантанен) – 53:38
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эванс (Макканн, Шварц) – 47:40 1:1 Келлер (Бьюгстад, Шмальц) – 58:52 2:1 Гюнтер (Кули) – 64:12
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 96 очков за 70 матчей.
Комментарии
- 23 марта 2024
-
08:36
-
08:25
-
08:14
-
08:05
-
08:05
-
07:47
-
07:45
-
07:36
-
07:17
-
07:02
-
06:49
-
06:31
-
06:18
-
05:53
-
05:53
-
05:44
-
05:37
-
05:36
-
05:16
-
05:12
-
04:44
-
04:10
-
03:59
-
03:40
-
02:11
-
00:57
-
00:40
-
00:20
-
00:08
- 22 марта 2024
-
23:40
-
23:28
-
23:19
-
23:02
-
22:55
-
22:47