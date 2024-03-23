«По большей части был невидим». The Athletic об игре Тарасенко после перехода во «Флориду»

Авторы сайта The Athletic оценили игру российского нападающего Владимира Тарасенко после перехода из «Оттавы Сентаорз» во «Флориду Пантерз».

«Тарасенко показал себя во второй игре за «пантер», забив два гола и сделав результативную передачу при игре в первом звене. Однако, помимо этого, он по большей части был невидим: в остальных пяти играх он не набрал очков и нанёс всего пять бросков по воротам. Его основные показатели также намного ниже среднего, и это при том, что он преимущественно играет с Александром Барковым и Сэмом Райнхартом. Трудно представить, что он сможет сохранить свою роль в первом звене, учитывая его игру», — сказано в статье.

Напомним, после перехода в стан «Флориды» Тарасенко провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.