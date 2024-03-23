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«По большей части был невидим». The Athletic об игре Тарасенко после перехода во «Флориду»

«По большей части был невидим». The Athletic об игре Тарасенко после перехода во «Флориду»
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Авторы сайта The Athletic оценили игру российского нападающего Владимира Тарасенко после перехода из «Оттавы Сентаорз» во «Флориду Пантерз».

«Тарасенко показал себя во второй игре за «пантер», забив два гола и сделав результативную передачу при игре в первом звене. Однако, помимо этого, он по большей части был невидим: в остальных пяти играх он не набрал очков и нанёс всего пять бросков по воротам. Его основные показатели также намного ниже среднего, и это при том, что он преимущественно играет с Александром Барковым и Сэмом Райнхартом. Трудно представить, что он сможет сохранить свою роль в первом звене, учитывая его игру», — сказано в статье.

Напомним, после перехода в стан «Флориды» Тарасенко провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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