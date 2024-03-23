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Матч 1/4 финала плей-офф МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946» перенесён

Матч 1/4 финала плей-офф МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946» перенесён
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Запланированный на 23 марта 2024 года третий матч 1/4 финала плей-офф чемпионата МХЛ между молодёжной хоккейной командой «Спартак» и «СКА-1946» отменён. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игра будет перенесена на другую дату, о чём МХЛ сообщит дополнительно. Встреча должна была пройти на стадионе «Лужники».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
24 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в серии впереди команда из Санкт-Петербурга. В первых двух матчах «СКА-1946» был сильнее со счётом 2:1 и 6:2.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.

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