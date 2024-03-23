Форвард «Трактора» Ткачёв: в плей-офф мы прошли ещё только полпути

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв оценил победу в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4-0).

«Хорошие эмоции от матча. Здорово, что довели матч до победы. Были положительные моменты, а были – не очень, потому что дали сопернику шанс к нам приблизиться вплотную. Хорошо, что довели матч до победы.

Есть чувство, что «Трактор» ещё не сделал всё дело? Определённо. Мы прошли ещё только полпути, и самое сложное в плей-офф ещё впереди.

Интересно было бы сыграть в полуфинале против «Локомотива», бывшей команды? Хочется обыгрывать всех. Любой соперник будет непростым. Нам нужно подойти в хорошей физической форме и понимать, как правильно действовать психологически. Надо сохранить всё хорошее, что у нас есть, и двигаться вперёд», — цитирует Ткачёва «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 22 марта, в Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев. Челябинский клуб стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина.